باشاغا يصدر هذا التوجيه بشأن حظر التدخين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

وجه وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الجهات التابعة للوزارة بالالتزام بحظر التدخين وعدم السماح به في أماكن العمل.

وبحسب منشور باشاغا رقم 6 لسنة 2020 بشأن حظر التدخين في أماكن العمل وبالأخص “مقار الأجهزة والمصالح والإدارات العامة والمكاتب والمراكز” وكذلك “مقار الكليات والمعاهد” وأيضا “أماكن العيادات والنوادي الاجتماعية وملحقاتها” و”الأماكن المغلقة التي تقام فيها الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التابعة لوزارة الداخلية” وأيضا “المطارات والموانئ والمنافذ البرية والبحرية” وجميع وسائل النقل التابعة للوزارة.

وبموجب المنشور “تتولى الإدارة العامة للتفتيش ومكاتب التفتيش بالهيئات والمصالح والأجهزة ومدراء الإدارات العامة ومدراء الإدارات ومدراء المراكز ومدراء الأمن مسؤولية متابعة هذا المنشور بحظر التدخين بأماكن العمل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعه ووضع لافتات واضحة ومفهومة وكذلك عدم وضع أواني منافض أعقاب السجائر بتلك الجهات”.