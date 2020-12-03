تحركات أمنية مكثفة في غدامس لدى استقبال أعضاء مجلس النواب القادمين من طنجة

حطت طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من المغرب، اليوم الخميس، بمطارمدينة غدامس، وعلى متنها أعضاء مجلس النواب الليبي.

ومن المرتقب مشاركة هؤلاء النواب في جلسة تستضيفها غدامس، بناء على الاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التشاورية بمدينة طنجة المغربية، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

استقبل النواب لدى وصولهم المطار، رئيس وأعضاء المجلس البلدى بالمدينة وعدد من الأعيان والمشايخ وضباط الشرطة والأجهزة الامنية بمدينة غدامس الكبرى.

وتشهد المدينة منذ عدة أيام استعدادات مكثفة لاستضافة اجتماعات مجلس النواب المرتقبة، حيث لوحظ تسيير الأجهزة الأمنية والشرطة دوريات أمنية ثابتة ومتحركة لتأمين مداخل المدينة ومخارجها، ومقار الاجتماعات والإقامة لضمان حالة من الأمن والاستقرار داخل المدينة.



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