“النواب” يصلون “غدامس”.. استعدادًا لعقد جلسة جامعة

وصل أعضاء مجلس النواب إلى مدينة “غدامس”، قادمين من مدينة “طنجة” المغربية؛ التي شهدت جولة من المشاورات بين أعضاء مجلس النواب، بهدف توحيد المجلس.

وأعلن أعضاء مجلس النواب، السبت، الاتفاق على عقد جلسة جامعة في مدينة “غدامس”، فور عودتهم إلى البلاد، بهدف إنهاء الانقسام بمجلس النواب وأداء استحقاقاته النيابية.

وشدد النواب في بيانهم الختامي على المضي قدما للوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها، وأبدوا استعدادهم للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي، مشيدين بما تم إنجازه عبر المسار العسكري.

وأكدوا الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، وعلى ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وشددوا على ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين.

وجاءت لقاءات النواب في المملكة المغربية، في شكلها الخارجي، بهدف توحيد كلمة المجلس وجعل الخلاف داخل القبة لا خارجها، أمّا في الجوهر؛ فتسعى ليكون للنواب دور في المرحلة الحالية، خصوصًا مع مساعي ملتقى الحوار السياسي لرسم شكل السلطة في المرحلة الانتقالية المقبلة، ومحاولة سحب البساط من تحت رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي استأثر بصلاحيات المجلس لنفسه، بحسب بعض المراقبين.

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