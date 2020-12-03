عقيلة صالح يدعو نواب البرلمان لجلسة رسمية الإثنين المقبل ببنغازي

دعت رئاسة مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي يوم الإثنين المقبل من الشهر الجاري.

وأكد البيان الصادر، عن رئاسة مجلس النواب، أن الاجتماع سيناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد طالبت، في وقت سابق، اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد الجلسة استجابة لدعوات أعضاء المجلس المجتمعين بمدينة طنجة المغربية.

وقال بيان صادر عن رئاسة المجلس:” استجابة لدعوات أعضاء مجلس النواب المجتمعين في اللقاء التشاوري بمدينة، طنجة بالمملكة المغربية، تدعو رئاسة مجلس النواب اللجنة العسكرية (5 + 5) الخاصة بالمسار الأمني والعسكري برعاية الأمم المتحدة إلى تحديد المدينة الليبية الأنسب لعقد جلسة المجلس النواب واتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان سلامة وأمن النواب”.

وأضاف البيان:” يتضمن جدول أعمال الجلسة: مناقشة مخرجات الحوار السياسي بما لا يتعارض مع الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر، وتشكيل لجنة لإعداد مقترح توافقي لتعديل النظام الداخلي، وعند طلب تغيير الرئاسة ينظر فيها للدستور والقانون واللائحة الداخلية”.