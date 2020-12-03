بعد وفاة طفل في العجيلات .. البعثة الأممية: حتى الذهاب إلى المدرسة بات غير آمن في ليبيا

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، ما وصفته بـ”الاعتداء الوحشي” الذي تعرض له يوم أمس الأطفال أثناء خروجهم من المدرسة في مدينة العجيلات، والذي أودى بحياة الطفل مصعب جمعة ضوء بن مسعود البالغ من العمر 16 عاماً وإصابة طفلين آخرين، معتبرة أنه حتى الذهاب إلى المدرسة بات غير آمنٍ في ليبيا.

ودعت البعثة، في بيان لها، إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في هذا الاعتداء الصارخ وسرعة تقديم الجناة إلى العدالة، معربة عن تعازيها لأسرة الطفل الضحية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24