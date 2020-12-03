فتحي باشاغا: ممنوع التدخين في اماكن العمل

عمّم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا منشورا حظر خلاله التدخين في أماكن العمل.

وطلب باشاغا في بيانه الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، من كافة الجهات بأن تلتزم بحظر التدخين وعدم السماح به في أماكن العمل وعلى الأخص بمقار الأجهزة والمصالح والإدارات العامة والمكاتب والمراكز ومقار الكليات والمعاهد وأماكن العيادات والنوادي الاجتماعية وملحقاتها.

وزعم وزير داخلية الوفاق أن هذه التوجيهات تأتي حرصا من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على تطبيق ضوابط السلامة العامة والصحة المهنية وتنفيذ اللوائح والقرارات الصادرة بصددها.