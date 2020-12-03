بومريز يزور كلية التقنية الطبية بدرنة

زار وزير التعليم في الحكومة الليبية، فوزي بومريز، أمس، كلية التقنية الطبية بدرنة، رفقة رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، توفيق لمنفي، ومدير إدارة الكليات التقنية، محمد الدليمي.

وخلال الزيارة قام بومريز بجولة تفقدية في الكلية اطلع فيها على المرافق العامة، وأقسام طب المختبرات، وتقنية الأدوية، والأشعة، والقاعات الدراسية، كما استمع للطلبة وملاحظاتهم عن سير الدراسة بالكلية.

وعقد بومريز اجتماعا بأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأثنى على جهود كافة المنتسبين لها، كما استمع لملاحظاتهم حول العراقيل التي تواجهة سير الدراسة، وتعهد بالنظر في إيجاد الحلول المناسبة لها.

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