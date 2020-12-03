صنع الله يبحث استئناف الدراسة بمعهد بمعهد النفط للتأهيل والتدريب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم الخميس مع رئيس لجنة الإدارة بمعهد النفط للتأهيل والتدريب علي الذيب، بحضور مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة الوطنية للنفط محمد ابولعج.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة استئناف الدراسة بالمعهد واستكمال العام الدراسي 2019 – 2020 والإجراءات التي تمت بالخصوص وكيفية تسخير الإمكانيات التي يحتاجها المعهد، وذلك من خلال التنسيق مع الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة، بالإضافة إلى مناقشة بعض الجوانب الإدارية بمعهد النفط للتأهيل والتدريب.

وأكد صنع الله على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واتباع بروتوكولات السلامة المتعارف عليها، لضمان سلامة الطلبة وكل العاملين بالمعهد في ظل تفشي جائحة كورونا ، كونها تأتي في المقام الاول، ومن أولويات المؤسسة الوطنية للنفط القصوى، كما أوصى بأن تتولى إدارة المعهد المتابعة المباشرة والتنسيق مع المؤسسة لتنفيذ هذه الإجراءات.

ومن جهته أكد رئيس لجنة إدارة المعهد على إلتزام لجنة الإدارة بالمعهد التام باتخاذ كل الإجراءات التي تكفل سلامة الطلبة والعاملين بالمعهد، كما قدّم شكره وتقديره لدعم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المستمر والمتواصل لمعهد النفط للتأهيل والتدريب.