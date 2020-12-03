جويريني وبن والاس يتفقان على تدريب قوات الوفاق وتقديم الدعم لها

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيرة البريطاني بن والاس لبحث تطورات الوضع في المتوسط ​ وليبيا.

وأوضحت المصادر أن جويريني تعهد بالمساعدة في إعادة تنظيم قوات حكومة الوفاق غير المعتمدة، عبر ضمان الدعم في قطاعات التدريب والتشكيل، لافته إلى أنه سيعقد عدد اجتماعا مع المسؤولين في ليبيا لتحديد تفاصيل الدعم المنظم حيث يهدف الاجتماع إلى تنمية القدرات فضلًا عن تدريب الأفراد.

وأشارت المصادر إلى أن جويريني أكد أن التعاون مع بريطانيا له أهمية كبيرة في تعزيز الروابط العميقة بين البلدين، وهذه الروابط ستقوي حتى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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