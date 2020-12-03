ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

03 December, 2020

عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الصحة اجتماع موسّع ضمّ مدراء الإدارات والمسؤولين ،تم خلاله مناقشة خطة عمل الإدارات لسنة 2021م .

وقد تم خلال الاجتماع تقديم بعض المقترحات والنقاط التي تم ادراجها على جدول اعمال الوزارة للسنة القادمة قبل تقديمها بشكل رسمي كخطة متكاملة لكل إدارة ، وكان من بين هذه النقاط :

• اعتماد آلية تسجيل الشركات المصنعة فيما يخص المستلزمات الطبية، ووضع آلية للصرف من المخازن التابعة للوزارة وذلك من خلال ربطها بمنظومة متكاملة، ومراجعة القائمة النمطية المعتمدة من قبل الوزارة لإضافة الأدوية المختصة لعلاج الأمراض النادرة، ودعم خطة 2020م لشراء الخدمة إلى حين تفعيلها في المستشفيات، ووضع خطة علاجية فيما يخص الأمراض النادرة.

• التأكيد على ضرورة العمل على استكمال كافة المشاريع القائمة من صيانة وتطوير وتجهيز في كافة المرافق الصحية في كافة ربوع ليبيا .

• توريد مصانع اكسجين إضافية وتحديد الصعوبات التي تواجه مراكز العزل .

• استحداث مركز للتعقيم المركزي فيما يخص مكافحة العدوى

• تزويد كل المرافق الصحية التابعة للوزارة بمركز لمعالجة المخلفات الطبية .

• تزويد المرافق بمنظومة تكييف مركزي .

• وضع آلية عند التعاقد مع الشركات الموردة للأجهزة إشتراط تدريب الكوادر الطبية لتشغيل الأجهزة الحديثة وكذلك تحديد البنية التحتية للمرفق قبل التوريد .

• مراجعة قرارات الترقية للمرافق الصحية فيما يخص توفر البنية التحتية والموارد البشرية .

• تفعيل قرار انشاء مخزن للإسعاف والطوارئ

• انشاء غرفة مركزية للطوارئ

• ارسال فرق طبية متحركة خاصة في تخصصات الجراحة والنساء والولادة والأطفال للمناطق النائية.

• وضع قاعدة بيانات للكوادر العاملة في القطاع والعمل على تطويرهم وتدريبهم في تخصص التمريض والقابلات والطوارئ خاصة في المناطق النائية.

• التأكيد على ضرورة تحديد الاحتياج من الموارد البشرية للمناطق النائية والعمل على تفعيل عمل المستوصفات التي تعمل بمعدل 12 ساعة ، على أن تعمل بمعدل 24 ساعة لتخفيف الضغط وتقليل الازدحام على المستشفيات وبالتالي التقليل من احتمالية العدوى.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الإدارات التابعة للوزارة لمناقشة الميزانية التقديرية لخطة عمل الإدارات للعام القادم لإقرارها ووضعها حيز التنفيذ .

يشار أن الاجتماع ضم كل من “// وكيل وزارة الصحة لشؤون الإمداد والمشروعات، // مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية، // مدير إدارة الشؤون الطبية، // مدير إدارة التفتيش والمتابعة، // مدير إدارة المشروعات، // مدير إدارة التخطيط، // مدير إدارة الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، السيدة// مدير إدارة الموارد البشرية، // مدير إدارة الشؤون العلاجية، // مدير إدارة الطوارئ الصحية، السيد// رئيس قسم الاعتمادات بالوزارة، // المراقب المالي بالوزارة” ، // مدير إدارة الشؤون القانونية .