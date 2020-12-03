السفارة الأمريكية: قلقون بشأن عمليات الاختطاف في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن عمليات الاختطاف في ليبيا.

وأكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” ” قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن عمليات الاختطاف بما في ذلك إختطاف الدكتور الصديق خلف الله بن دلة” الذي يعمل أستاذا جامعي وجراح عظام معروف ونائب رئيس مستشفى الخضراء ويبلغ من عمر 66 عامًا.

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وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن قلقها إزاء اختفاء بن دلة في منطقة 11 يونيو بالعاصمة طرابلس بعد تعرضه لكمين حين كان يقود سيارته من قبل أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظامياً ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.

ودعت البعثة إلى إطلاق سراح بن دلة بشكل فوري وغير مشروط، معربة عن قلقها إزاء ارتفاع مُعدلات الجريمة في جميع أنحاء ليبيا على أيدي مجموعات مسلحة التي باتت ترتكب الانتهاكات دونما خِشية لأي عقاب.