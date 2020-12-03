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عاجل// السفارة الأمريكية بليبيا: قلقون إزاء التقارير الأخيرة عن ارتفاع عمليات الاختطاف بما في ذلك خطف “بن دلة “

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الأخيرة عن ارتفاع عمليات الاختطاف، بما في ذلك خطف الدكتور الصديق خلف الله بن دلة من منطقة 11 يونيو في طرابلس .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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