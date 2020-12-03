عاجل// السفارة الأمريكية بليبيا: قلقون إزاء التقارير الأخيرة عن ارتفاع عمليات الاختطاف بما في ذلك خطف “بن دلة “

أعربت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء التقارير الأخيرة عن ارتفاع عمليات الاختطاف، بما في ذلك خطف الدكتور الصديق خلف الله بن دلة من منطقة 11 يونيو في طرابلس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24