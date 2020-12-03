البعثة: حتى الذهاب للمدرسة “بات غير آمن” في ليبيا

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاعتداء الذي تعرض له، يوم أمس، أطفال، أثناء خروجهم من المدرسة في مدينة “العجيلات”، واصفة هذا الاعتداء بـ”الوحشي”.

وأشارت البعثة، في بيان لها، إلى أن هذه الجريمة “أودت بحياة الطفل مصعب جمعة ضوء بن مسعود البالغ من العمر 16 عامًا وإصابة طفلين آخرين، جميعهم كانوا في زيهم المدرسي”.

ودعت البعثة الأممية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في هذا الاعتداء الصارخ، وتقديم الجناة بسرعة إلى العدالة، وتقدمت بتعازيها لأسرة الطفل الضحية متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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