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البعثة: حتى الذهاب للمدرسة “بات غير آمن” في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاعتداء الذي تعرض له، يوم أمس، أطفال، أثناء خروجهم من المدرسة في مدينة “العجيلات”، واصفة هذا الاعتداء بـ”الوحشي”.

وأشارت البعثة، في بيان لها، إلى أن هذه الجريمة “أودت بحياة الطفل مصعب جمعة ضوء بن مسعود البالغ من العمر 16 عامًا وإصابة طفلين آخرين، جميعهم كانوا في زيهم المدرسي”.

ودعت البعثة الأممية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في هذا الاعتداء الصارخ، وتقديم الجناة بسرعة إلى العدالة، وتقدمت بتعازيها لأسرة الطفل الضحية متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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