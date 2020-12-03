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حملة تطوعية لتعقيم وتطهير المدرسة المركزية بصرمان

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وخوفا على التلاميذ من انتشار الفيروس في امتحانات الشهادة الإعدادية قامت شعبة الهلال الأحمر الليبي بصرمان بحملة تطوعية لتعقيم وتطهير مدرسة صرمان المركزية.

ويأتي التعقيم للمحافظة على المدرسة والتلاميذ من فيروس كورونا وكذلك المحافظة على التلاميذ من الأمراض السارية والمعدية وكذلك تعقيمها من الفيروسات والطفيليات.

بعد التعقيم تم توزيع المطهرات والمعقمات والكمامات على التلاميذ وقياس درجات الحرارة قبل دخولهم للفصول الدراسية للامتحان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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