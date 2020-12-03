حملة تطوعية لتعقيم وتطهير المدرسة المركزية بصرمان

في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وخوفا على التلاميذ من انتشار الفيروس في امتحانات الشهادة الإعدادية قامت شعبة الهلال الأحمر الليبي بصرمان بحملة تطوعية لتعقيم وتطهير مدرسة صرمان المركزية.

ويأتي التعقيم للمحافظة على المدرسة والتلاميذ من فيروس كورونا وكذلك المحافظة على التلاميذ من الأمراض السارية والمعدية وكذلك تعقيمها من الفيروسات والطفيليات.

بعد التعقيم تم توزيع المطهرات والمعقمات والكمامات على التلاميذ وقياس درجات الحرارة قبل دخولهم للفصول الدراسية للامتحان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية