الثني يبحث مشروع إنشاء الموانئ الجافة والتخصصية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الخميس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقطاع المواصلات والنقل محمد علي محمد عبدالقادر مشروع إنشاء الموانئ الجافة والموانئ التخصصية بما يساهم في تعزيز تجارة العبور والتقليل من أسعار كافة السلع والبضائع للسوق المحلي.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مناقشة آخر المستجدات في قطاع المواصلات والنقل وتطويره.

وأوضحت الحكومة أن الميناء الجاف يعتبر مساحة يتم تخصيصها لاستقبال البضائع كما هو الحال فى الموانئ البحرية، حيث تستقبل هذه المساحة البضائع المستوردة لصالح المصانع وأيضا وارداتها للخارج، ويتوافر فى هذه الموانئ الجافة دوائر جمركية لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير، ومخازن وشحن البضائع.

وأشارت الحكومة أن الموانئ الجافة والتخصصية تلعب دورا حيويا فى تخفيف الأعباء عن الموانئ البحرية، حيث تستوفى هذه الموانئ كافة إجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ البحرية، كما تتيح هذه الموانئ تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين بحيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط.

وأكدت الهيئة العامة للمواصلات والنقل أن هذه الموانيئ في حال إقرارها ستساهم بشكل فعال في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، إلى جانب تخفيف الضغط على الطرق البرية وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم فى النقل البرى.

وأكد الثني أن مجلس الوزراء سيتبنى المشروع من خلال إقراره ووضع الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.

كما ناقش الاجتماع آليات إعادة تفعيل شركة شحات للتوكيلات الملاحية، وقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الشركة الليبية للنقل البحري الخاصة بالنقل التجاري وأكد الثني أنه بصدد تعديل القرار ليتسنى العمل به خلال الفترة القريبة القادمة.