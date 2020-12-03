ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 December, 2020

وصل بعد ظهر اليوم الخميس ،أعضاء مجلس النواب الليبي ،على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من المغرب، إلى مطار مدينة غدامس،وذلك للمشاركة في جلسة تستضيفها غدامس.

و استقبل النواب لدى وصولهم المطار رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة، وعدد من الأعيان والمشايخ وضباط الشرطة والأجهزة الأمنية بمدينة غدامس الكبرى ،ومن المرتقب مشاركة هؤلاء النواب في جلسة بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التشاورية بمدينة طنجة المغربية.