السفارة الأمريكية: قلقون من عمليات الاختطاف في طرابلس

أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن عمليات الاختطاف بما في ذلك اختطاف نائب رئيس مستشفى الخضراء، الدكتور الصديق خلف الله بن دلة،

وشاركت السفارة الأمريكية قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء اختفاء بن دلة، الذي خُطف ظهر أول من أمس الثلاثاء في منطقة 11 يونيو بالعاصمة طرابلس.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، أمس الأربعاء إن بن دلة، وأستاذ جامعي يبلغ من العمر 66 عامًا، وجراح عظام معروف، تعرض لكمين حين كان يقود سيارته واقتاده أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظاميا، ولا يزال مكان وجوده مجهولا.

ودعت البعثة إلى إطلاق سراح بن دلة الفوري وغير المشروط، كما أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع مُعدلات الجريمة في جميع أنحاء ليبيا على أيدي مجموعات مسلحة التي باتت ترتكب الانتهاكات دونما خِشية لأي عقاب.