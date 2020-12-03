«دار غدامس» مقرا لإقامة أعضاء مجلس النواب بالمدينة

توافد أعضاء مجلس النواب الليبي، عصر اليوم الخميس، على فندق «دار غدامس» المخصص لإقامتهم.

ونشر المجلس البلدي غدامس صورا لاستقبال النواب بردهات الفندق، وتسجيل بياناتهم، لدى موظفي الاستقبال، وسط حفاوة من جانب القائمين على إدارة المكان، بحسب صفحة المجلس على موقع «فيسبوك».

ووصل النواب في وقت سابق من اليوم على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية إلى مدينة غدامس، لإجراء مشاورات فيها قادمين من مدينة طنجة المغربية. ويترقب خلال الساعات المقبلة، مشاركة هؤلاء النواب في جلسة تستضيفها غدامس، بناء على الاتفاق الذى تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التشاورية بمدينة طنجة المغربية، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

واستقبل النواب لدى وصولهم المطار، رئيس وأعضاء المجلس البلدى بالمدينة وعدد من الأعيان والمشايخ وضباط الشرطة والأجهزة الامنية بمدينة غدامس الكبرى.

وتشهد مدينة غدامس حاليا استعدادات مكثفة لاستضافة اجتماعات مجلس النواب. ومن ضمن تلك الاستعدادات تسيير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة لتأمين مداخل المدينة ومخارجها، ومقار الاجتماعات والإقامة.

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