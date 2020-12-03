«معيتيق» يشارك في احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة بمصراتة

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن نائب رئيس المجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، شارك اليوم الخميس، في الاحتفالية التي أقيمت بجامعة مصراتة لدعم مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تقيمها الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، على حد تعبيرها .

وبحسب وسائل الإعلام ذاتها، فإن الاحتفالية حضرها رئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، ورئيس الجامعة، وذوي الاحتياجات.

وزعم بيان صادر عن إدارة التواصل والإعلام برئاسة حكومة الوفاق، أن الاحتفالية تؤكد ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة وصقل مواهبها لضمان حقوقها ودخولها معترك الحياة أسوة بالأصحاء.

وادعى البيان، أن الاحتفالية تخللها عديد من الفقرات المنوعة التي توضح إبداعات ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها عرض مسرحي عن جائحة” كورونا” قدمه أطفال مدرسة الكفيف مصراته الذي نال إعجاب الحضور.