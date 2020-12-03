باشاغا يبحث صعوبات عمل إدارة المرور والتراخيص

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الخميس مع مدير إدارة المرور والتراخيص عميد الصديق الشيباني الصعوبات التي تواجه عمل الإدارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية مناقشة سير العمل بإدارة المرور والتراخيص والمشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد الحلول لها.

وأستمع باشاغا لشروح من قبل مدير الإدارة حول عمل إدارة شؤون المرور والتراخيص والجهود التي يقوم بها منتسبيها في تأدية المهام المنوطة بهم في حفظ الأمن والحفاظ على السلامة المرورية بالطرقات العامة للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.