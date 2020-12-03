قلق أميركي إزاء عمليات الاختطاف في ليبيا

أعربت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن عمليات الاختطاف بما في ذلك اختطاف نائب رئيس مستشفى الخضراء الدكتور الصديق خلف الله بن دلة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعت الأربعاء، إلى إطلاق الدكتور بن دلة، وهو أستاذ جامعي وجرّاح عظام معروف يبلغ من العمر 66 عامًا، فورا ودون شروط.

وقالت البعثة في بيان، إن الدكتور بن دلة، اختُطف ظهر الثلاثاء، في منطقة 11 يونيو بطرابلس، حيث تعرض لكمين حين كان يقود سيارته، من قبل أربعة رجال مسلحين يرتدون زيا نظامياً، ولا يزال مكانه مجهولاً.

وأعربت البعثة الأممية “عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات الجريمة في جميع أنحاء ليبيا على أيدي مجموعات مسلحة التي باتت ترتكب الانتهاكات دونما خِشية لأي عقاب”.

يشار إلى أن الدكتور الصديق بن دلة من كبار جراحي العظام ذائعي الصيت على مستوى ليبيا وقد كرمته ملكة هولندا “بياتريكس” حين منحته وسام تقدير نظير ما قام به بإنقاذ الطفل الهولندي “روبن”، الناجي الوحيد في كارثة تحطم طائرة شركة الخطوط الأفريقية الليبية بالقرب من مطار طرابلس يوم 12 مايو عام 2010.

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