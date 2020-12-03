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“اقتصاد الوفاق” تدعو للتركيز على أهم البرامج التدريبية

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الوكيل في وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق رجب خليل، رفقة لجنة التدريب بالوزارة، البرامج التدريبية المقترحة للعام المقبل.

وتضمن الاجتماع، الذي شارك فيه الأعضاء من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة، مناقشة آلية اختيار هذه البرامج التي تستهدف الموظفين بديوان الوزارة.

من جهته، شدد رئيس لجنة التدريب على ضرورة التركيز على البرامج ذات الأهمية والأولوية والتي من شأنها الرفع من مستوى الموظفين، وذلك لتحقيق الاستفادة التي ستساهم في تحسين الأداء بالوزارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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