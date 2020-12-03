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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

03 December, 2020

قام عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس مجدي الفيتوري و المدير المساعد لإدارة الإنتاج المهندس خيرالله الحضيري و مساعد مدير عام انتاج الشرقية المهندس رافع قادربوه اليوم الخميس ،بزيارة ميدانية لمحطة شمال بنغازي للاطلاع ومتابعة اعمال صيانة الوحدة الغازية الخامسة التي تجري لها اعمال صيانة.

وجرى خلال الزيارة وفق ما أفادت به الشركة العامة للكهرباء ،تقديم شرح تفصيلي حول اخر مستجدات العمل من قبل المهندسين المشرفين بالمحطة ،وقد تم الاتفاق على ضرورة استكمال اعمال الصيانة وبشكل سريع نظرا للعجز الذي تعاني منه الشبكة ، كما تم الاطلاع علي مشكلة مولد الوحدة الاولي .

وأكد المدير المساعد لإدارة الإنتاج ان الإدارة قامت بدعوة عدد 4 شركات متخصصة في هذا المجال لتقديم عروضها ، وتم الاتفاق على إجراء عمرة للوحدة الخامسة في شهر مارس 2021 م والاستعداد لها بشكل جيد ، وفي ذات الوقت سيتم إجراء كشف للوحدة السادسة من قبل شركة سيمنس اثناء أجراء صيانة عمرة الوحدة الخامسة .

هذا وتوجه المسئولين بالشركة في ختام الزيارة بالشكر والتقدير لإدارة المحطة من مهندسين وفنيين علي المجهودات الكبيرة والقيمة التي يقومون بها في سبيل التقليل من ساعات طرح الاحمال