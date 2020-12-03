بيان مشترك لـ7 منظمات سياسية يحذر من الدخول في مرحلة فوضى تشريعية بليبيا

أصدرت عدة منظمات وتكتلات سياسية وطنية متمثلة بـما يسمى بالتكتل المدني الديمقراطي، وتكتل إحياء ليبيا ، وتيار شباب الوسط ، وحراك همة ، وحراك منظمة ليبيا الحديثة بالولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الحراك الوطني الليبي ، والمجموعة الأمريكية الليبية، بيانًا مشتركًا بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعلنت المنظمات، تأييدها لتحديد موعد للانتخابات العامة في ديسمبر 2021، كما أبدت ارتياحها لنتائج الاتفاق الأمني العسكري الذي أبرم في جنيف من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مؤكدة على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جاء به مع التشديد على ضرورة احترام النصوص الدستورية النافذة والمتمثلة في الإعلان الدستوري المؤقت.

وأعربت التنظيمات عن قلقها بشأن بعض النصوص الواردة في خارطة الطريق (وثيقة المرحلة التمهيدية للحل الشامل) المعروضة على مجموعة الحوار السياسي وخاصةً النقطة الممثلة في أن خارطة الطريق تعتبر اتفاق الصخيرات غير المضمن دستورياً المرجعية الدستورية الأولى قبل الإعلان الدستوري وجعلته بالمخالفة الإطار القانوني الأساسي كما حاولت الاستمرار بالزج بالشرعية السياسية كبديل للشرعية الدستورية ونصت على الالتزام والتقيد بالمبادئ الحاكمة الواردة في اتفاق الصخيرات تلك المختلف حولها وغير الملائمة للمرحلة.

كما انتقد البيان النقطة التي تؤكد أنه في إطار البحث عن قاعدة دستورية للانتخابات العامة القادمة تم تجاهل القاعدة الدستورية الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري والمتضمن توصيات لجنة فبراير، وكذلك استبعاد قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر من قبل الشعب لرئيس الدولة.

ودعا البيان إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في آلية الاتفاق حول الوثيقة، ومراجعتها وتفادي إشكالياتها، خاصة استعادة أهمية الإعلان الدستوري ووضعه في مكانه الحقيقي دستورا مؤقتا للبلاد، وتستند إليه شرعية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مطالباً بتجنب تداعيات الفشل في تحقيق أهداف الحوار السياسي ونجاح المرحلة التمهيدية، معرباً عن تخوفه من الدخول في مرحلة الفوضى التشريعية والسياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24