البرلمان الإيطالي يدعو لعدم إضاعة فرصة المحادثات الليبية لحل الأزمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الايطالي، بييرو فاسينو، خلال حوار اليوم الخميس مع نظيره الليبي، يوسف العقوري، على “ضرورة عدم إسقاط الفرصة التي تتيحها المحادثات الليبية-الليبية، من أجل التوصل إلى حل سلمي وإلى الاستقرار، المبتغى الذي يجمع كل الاطراف” المنخرطة في الحوار.

ووفق مذكرة صدرت عن مجلس النواب الايطالي، دعا فاسينو إلى “ضرورة الارتقاء بالتعاون في مجال مكافحة تهريب المهاجرين واحترام حقوق الإنسان” بحسب وكالة آكي.

ودعا فاسينو إلى اطلاق سراح الصيادين الصقليين المحتجزين في مدينة بنغازي منذ مطلع سبتمبر الماضي بتهمة الصيد في المياه الاقليمية الليبية.

ووصف فاسينو إطلاق سراح الصيادين بـ”العمل الإنساني والعادل”، وقال “إنهم أزواج وآباء يجب إعادتهم إلى أسرهم والى حياتهم الطبيعية”