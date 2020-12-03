مقتل طالب في العجيلات أثناء شجار مسلح والأمم المتحدة تدين

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توفي الطالب مصعب بن مسعود البالغ من العمر 16 عاماً وأصيب طالب وطالبة آخرين أثناء خروجهم من إحدى مدارس مدينة العجيلات نتيجة شجار بين مسلحين.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الخميس الاعتداء الوحشي الذي تعرض له يوم أمس الأطفال والذي أودى بحياة مصعب وإصابة آخرين جميعهم كانوا في زيهم المدرسي.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في هذا الاعتداء الصارخ وتقديم الجناة بسرعة إلى العدالة.

يشار إلى أن مشاجرة مسلحة وقعت بين عناصر مجموعات مسلحة خارجة عن القانون أمام مدرسة شهداء غوط الديس بمدينة العجيلات مما أسفرت عن مقتل الطفل مصعب جمعة ضوء، وإصابة طالبة وطالب وحالتهم حرجة جدَا.