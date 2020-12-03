المرج تحتضن الاجتماع التقابلي للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي

احتضنت مدينة المرج الاجتماع التقابلي الأول للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي لسنة ألفين وعشرين، بحضور رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي بالحكومة الليبية، إبراهيم الجيار، وأعضاء لجنة إدارة الهيئة، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب والفروع.

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