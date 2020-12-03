شكري وماس يؤكدان رفض التدخلات الخارجية في ليبيا

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الخميس، هاتفياً مع نظيره الألماني، هايكو ماس، التطورات على الساحة الليبية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن شكري وماس أكدا على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها.

وأضاف البيان أن الوزيرين شددا على أهمية التوصل لحل سياسي شامل استناداً لمخرجات مسار برلين وإعلان القاهرة، مؤكدين دعمهما لإعادة بناء الدولة الليبية ومؤسساتها.

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