السفارة الأمريكية تدين الاعتداءات على الأطفال في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

أعربت سفارة الولايات الأمريكية لدى ليبيا اليوم الخميس عن إدانتها للاعتداءات على الأطفال في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة لها بموقع “تويتر” “تدين سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا الإعتداءات على الأطفال وغيرها من الأعمال التي تنتهك حقوق الليبيين”.

كما أعربت السفارة الأمريكية عن ” قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن عمليات الاختطاف بما في ذلك إختطاف الدكتور الصديق خلف الله بن دلة” الذي يعمل أستاذا جامعي وجراح عظام معروف ونائب رئيس مستشفى الخضراء ويبلغ من عمر 66 عامًا.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها تدين بشدة الاعتداء الذي تعرض له يوم أمس الأطفال أثناء خروجهم من المدرسة في مدينة العجيلات، والذي أودى بحياة الطفل مصعب جمعة ضوء بن مسعود البالغ من العمر 16 عاماً وإصابة طفلين آخرين، جميعهم كانوا في زيهم المدرسي.

ودعت البعثة الأممية إلى إجراء تحقيق عاجل وشفاف في هذا الاعتداء الصارخ وتقديم الجناة بسرعة إلى العدالة.