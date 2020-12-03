بحث توصيل خط مياه النهر الصناعي لبلدية توكرة

أخبار ليبيا24

بحثت بلدية توكرة، اليوم الخميس، آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروع لتوصيل خط المياه النهر الصناعي إلى البلدية، التي تعاني من أزمة في شح مياه الشرب.

وبحث عميد بلدية توكرة، محمود سليمان، آخر الإجراءات مع شركة واحة الاستثمار للمقاولات المنفذة لمشروع توصيل الخط.

ونقل مكتب إعلام البلدية، عن عميد البلدية تأكيده على أن جميع الإجراءات لبدء المشروع قد انجزت وفي انتظار جهة التعاقد لتسليم الموقع للبدء في التنفيذ.

كما نقل عن مفوض الشركة المنفذة المشروع، تأكيده على جاهزية الشركة للبدء في تنفيذ المشروع، اعتبارًا من الأسبوع القادم في حال استلم الموقع من جهة الاختصاص.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على التواصل مع مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، وذلك من أجل السعي للتسريع بتسليم الموقع والبدء في المشروع.

وتمتد الحدود الإدارية لبلدية توكرة من منطقة سيدي علي غربًا إلى بوترابة شرقًا والحمدة جنوبًا، وتعاني معظم المناطق الواقعة في نطاق البلدية منذ سنوات من أزمة مياه شرب خانقة.