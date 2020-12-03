ليبيا على رأس قائمة أخطر وجهات سفر لا ينصح بزيارتها في 2021

أصدر موقع “إنترناشونال سوس”، تقريراً يكشف عن جهات سفر خطيرة لا ينبغي زيارتها في عام 2021، وتصدرت ليبيا القائمة ويليها اليمن وسوريا وأفغانستان ومالي والصومال وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، وكذلك أجزاء من نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وباكستان والعراق، أخطر أماكن على وجه الأرض.

وأوضح الموقع، أن القائمة تأتي استنادا للمخاطر الأمنية والتهديدات السياسية والاضطرابات الاجتماعية كالاحتجاجات وأعمال الشغب فضلا عن العنف الديني والطائفي والعرقي، والجرائم، بالإضافة إلى كفاءة عمل الأجهزة الأمنية، والكوارث الطبيعية، كما لم يستبعد التقرير جائحة فيروس كورونا المستجد من مخاطر السفر، بعد تصنيفها لدول متضررة من الوباء، وأخرى أكثر أمانا من ناحية الإصابة بفيروس كورونا.

وتعد دول نيوزيلندا وتنزانيا ونيكاراغوا الأكثر أمانا من الوباء، فيما صنفت جورجيا على أنها ذات تأثير مرتفع جدا جراء فيروس كورونا، بينما صنفت روسيا وأوكرانيا والنمسا والأردن على أنها ذات تأثير مرتفع من كورونا.

وتشمل القائمة أيضاً، البلدان التي يوجد فيها خطر عال من الوقوع في مشاكل طبية وهي ليبيا و فنزويلا وكوريا الشمالية وجنوب السودان واليمن.

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