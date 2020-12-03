رغم شح الإمكانات .. مستخدمو دائرة سرت ينهون صيانة عدد من الخطوط

رغم نقص الإمكانات أنهى مستخدمو قسم صيانة خطوط النقل بدائرة سرت التابعة للشركة العامة للكهرباء صيانة خط سرت البريقة مئتين وعشرين، وخط راس لانوف بن جواد ستة وستين، وخط النوفلية بن جواد.
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قناة ليبيا
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