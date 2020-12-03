الرعيض: الاثنين المقبل جلسة النواب في غدامس لتعديل اللائحة

قال عضو مجلس النواب الليبي محمد الرعيض إنه سيتم عقد جلسات تشاورية بغدامس خلال الأيام المقبلة.

وزعم الرعيض، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن “جلسة رسمية” لمجلس النواب ستعقد في مدينة غدامس يوم الاثنين القادم، وسيجرى خلالها تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، على حد قوله.

ووصل أعضاء مجلس النواب القادمين من مدينة طنجة المغربية اليوم الخميس إلى مقر الجلسة النيابية بفندق دار غدامس.

في المقابل، دعت رئاسة مجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، كافة أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستنعقد بمقر مجلس النواب الدستوري بمدينة بنغازي يوم الإثنين المقبل.

وأكد البيان الصادر، عن رئاسة مجلس النواب، أن الاجتماع سيناقش جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد.