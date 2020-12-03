تأكيد روسي مغربي على ضرورة تنسيق جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، هاتفيا مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إن الوزيرين أكدا على الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين جهود المجتمع الدولي بشأن تقارب توجهات الأطراف الليبية في مصلحة تشكيل سلطات موحدة وفق قرارات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510.

وأضاف البيان أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية لجدول الأعمال الدولي والإقليمي بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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