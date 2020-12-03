«وزير النازحين بالوفاق» لمبعوثة مفوضية اللاجئين: نحتاج دعمكم قبل دخول الشتاء

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق “يوسف جلالة”، بحث اليوم الخميس، خطة عمل وزارته، ومدى إمكانية مشاركة مفوضية شؤون اللاجئين، في العمل ضمن خطة لتغطية احتياجات النازحين في مختلف البلديات وتوجيه الدعم لمستحقيه في إطار عمل موحد مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، على حد زعمها.

وادعت وسائل الإعلام ذاتها، أن ذلك جاء ذلك خلال لقاء “جلالة” بديوان رئاسة الوزراء، مبعوثة مدير عام مفوضية شؤون اللاجئين السيدة “ارييتي شيان”.

وحث الجانبان على العمل بشكل أسرع، خاصة مع دخول فصل الشتاء للتخفيف عن النازحين، على حد قول وسائل الإعلام.

وزعمت الوسائل الإعلامية، أن اللقاء، تم خلاله وضع خطة استجابة سريعة لتوفير ما يمكن توفيره من احتياجات أساسية.