النويري يؤكد للسفير الألماني وحدة مجلس النواب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري خلال محادثات هاتفية مع السفير الألماني لدى ليبيا اوليفر اوفكز على وحدة مجلس النواب والمصالحة الوطنية.

وقال السفير الألماني في تغريدة له بموقع “تويتر” إن النويري أطلعه على اجتماعات وأنشطة مجلس النواب الأخيرة مضيفا “شجعني تأكيده على وحدة مجلس النواب والمصالحة الوطنية”.

وأكد السفير الألماني خلال المحادثات “على الدور المهم لمجلس النواب في خارطة الطريق السياسية التي وافق عليها الأطراف الليبية.