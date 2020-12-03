الدرسي يتابع سير العمل بمشاريع توصيلات خطوط المياه ببلدية جالو

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الليبية، عوض الدرسي، خلال اجتماعه في جالو مع رئيس المجلس التسييري للبلدية، وعدد من المسؤولين، بحث سير العمل بكافة مشاريع وتوصيلات المياه الرئيسية والفرعية ببلدية جالو.

كما استعرض نسب الإنجاز وأبرز المعوقات القائمة حاليا، وسبل حلحلتها مع الجهات المعنية في أسرع وقت ممكن.

وحسب مكتب الإعلام بالمجلس التسييري لبلدية جالو فقد أكد الدرسي أنه اطلع على كافة المشاريع وزار أغلبها ميدانيا، حيث أبدى استحسانه لسير العمل ونسب الإنجاز المحققة، خصوصا في بعض التوصيلات الداخلية التي سينتهي العمل فيها منتصف الشهر الجاري.

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