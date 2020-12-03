«الثني» يبحث آليات حل مختنقات البنية التحتية في سرت وهراوة

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، آليات حل مختنقات البنية التحتية لبلديتي سرت وهراوة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
وضم الاجتماع إلى جانب “الثني”، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية حامد، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان و المرافق سالم البرجي.
وناقش الاجتماع، كافة مختنقات البنية التحتية لبلديتي سرت وهراوة وكيفية حلها عامة، مع التركيز على مشاكل المياه والصرف الصحي.
وبحث الاجتماع، كافة المشاكل والعراقيل التي تتواجه البلديتين في المياه والصرف الصحي، وكيفية وضع الخطط لحلحلتها لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.
أضف تعليقـك