«الثني» يبحث آليات حل مختنقات البنية التحتية في سرت وهراوة

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، آليات حل مختنقات البنية التحتية لبلديتي سرت وهراوة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وضم الاجتماع إلى جانب “الثني”، وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية حامد، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان و المرافق سالم البرجي.

وناقش الاجتماع، كافة مختنقات البنية التحتية لبلديتي سرت وهراوة وكيفية حلها عامة، مع التركيز على مشاكل المياه والصرف الصحي.

وبحث الاجتماع، كافة المشاكل والعراقيل التي تتواجه البلديتين في المياه والصرف الصحي، وكيفية وضع الخطط لحلحلتها لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.