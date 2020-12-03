خارجية الوفاق تكشف موقفها من رفع قيود السفر عن عائلة القذافي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بقرار مجلس الأمن بشأن رفع تدابير حظر السفر عن أرملة الزعيم الراحل معمر القذافي صفية فركاش وابنته عائشة وابنه محمد.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها رغم أن قرار الإعفاء جاء مشروطاً بمدة زمنية محددة قابلة للتجديد، تؤكد وزارة الخارجية الليبية ترحيبها بهذا القرار والذي جاء استجابة لطلبها المحال للجنة مجلس الأمن بتاريخ 2020/9/9 بالتنسيق مع وزارة العدل ومن خلال بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وطالبت وزارة الخارجية لجنة مجلس الأمن بالنظر مجدداً في الطلب المقدم لها سابقاً ليكون الإعفاء من تدابير حظر السفر مستقبلاً بشكلٍ كامل للمواطنين الثلاث لأسباب إنسانية المذكورة.