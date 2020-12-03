اختراق منظومة الإشعارات بمصرف التجارة والتنمية

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أعلن مصرف التجارة والتنمية، اليوم الخميس، عن تعرض منظومة الإشعارات للمصرف لعملية اختراق.

وطمأن المصرف، في بيان، زبائنه بأنه تمت السيطرة على عملية الاختراق التي تعرضت لها منظومة الإشعارات فقط.

وقال، “نطمئنكم بأنه لم يتم اختراق المنظومة المصرفية الخاصة بحسابات الزبائن وأرصدتهم”.

وأضاف المصرف، أن “هذه المحاولة البائسة من ضعاف النفوس للنيل من مصرف التجارة والتنمية وتشويه سمعة رئيس مجلس إدارته بمعلومات مغلوطة ليس لها أي أساس من الصحة”.

وأكد، أن كل البيانات والأرصدة الخاصة بالعملاء بأمان، لافتًا إلى أنه ستتم الملاحقة القانونية للمسببين في الضرر سواء المعنوي أو المادي ولكل من ساعد على نشر هذا العبث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.