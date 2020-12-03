مربو النحل يواجهون عددا من التحديات

يواجه مربو النحل في بنغازي والمنطقة الشرقية، بعض الصعوبات في ظل قلة الإمكانات وعدم توفر أي مستلزمات خاصة بتربية النحل، وعدم توفير الأدوية المضادة للأمراض من قبل الجمعيات الزراعية.
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قناة ليبيا
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