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مربو النحل يواجهون عددا من التحديات

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يواجه مربو النحل في بنغازي والمنطقة الشرقية، بعض الصعوبات في ظل قلة الإمكانات وعدم توفر أي مستلزمات خاصة بتربية النحل، وعدم توفير الأدوية المضادة للأمراض من قبل الجمعيات الزراعية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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