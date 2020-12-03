“الانتخابات المقبلة” تجمع السائح والسفير البريطاني

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح، خلال اجتماع مع السفير البريطاني المعيّن في ليبيا نيكولاس هوبتن، الخميس، استعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقرّر عقدها في عام 2021.

وقالت المفوضية في بيان، إن الطرفين بحثا خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية في طرابلس، بحضور الوفد المرافق للسفير، أوجه الدعم الفني والاستشاري المُقدّم عبر مشروع (بيبول) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

وتم خلال الاجتماع استعراض تطور العملية الانتخابية في ليبيا ابتداءً من عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام، وحتى انتخاب مجلس النواب.

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