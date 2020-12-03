الثني يبحث حل مختنقات البنية التحتية ببلديتي سرت وهراوة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

بحث رئيس مجلس الحكومة الليبية عبدالله الثني خلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق سالم البرجي آليات حل مختنقات البنية التحتية لبلديتي سرت وهراوة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مناقشة كافة مختنقات البنية التحتية لبلديتي سرت وهراوة وكيفية حلها عامة، مع التركيز على مشاكل المياه والصرف الصحي.

وبحث الاجتماع كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلديتين في المياه والصرف الصحي، وكيفية وضع الخطط لحلحلتها لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.