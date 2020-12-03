مع تواصل الحوار السياسي.. التحركات العسكرية للجيش والوفاق مستمرة

أفادت مصادر صحفية إيطالية، الخميس، إن التعزيزات العسكرية للجيش وقوات حكومة الوفاق غير المعتمدة تتواصل على الرغم من استمرار الحوار السياسي والعسكري لإنهاء الأزمة الليبية.

وقالت المصادر إن رتلا مسلحا قد توجه اليوم من مدينة بنغازي ناحية الغرب ويعتقد أنه متجه إلى مدينة سرت التي يسيطر عليها الجيش، مضيفة أن بعض الطرق في جنوب وجنوبي غرب بنغازي قد أغلقت من أجل تسهيل حركة سير الرتل الذي خرج من مقر كتيبة طارق بن زياد في منطقة سيدي فرج ضاحية بنغازي الجنوبية، لافتة إلى أن حالة من التأهب سادت شوارع المدينة.

وتابعت المصادر أن رتلا مسلحا من المليشيات المسلحة في مصراتة توجه، أمس الأربعاء تجاه الشرق نحو غرب سرت الذي تسيطر عليه قوات الوفاق والذي يمثل خط تماس مع الجيش، مضيفة أن طائرتي شحن عسكريتين من تركيا وصلت إلى قاعدة عقبة بن نافع” الوطية” جنوب طرابلس والتي تتخذها القوات التركية مقرا لها، مشيرا إلى أنها من المتوقع أن تحتوي على مجموعات من المرتزقة السوريين والأجانب وتحمل دعما عسكريا للقوات التركية والمليشيات المسلحة التابعة للوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24