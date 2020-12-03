السفارة الأمريكية بليبيا: ندعم جهود إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا دعمها جهود إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة الليبية.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إن الولايات المتحدة تدعم من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيرها من البرامج، الجهود المبذولة لإدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع جوانب الحياة الليبية.

وأضافت السفارة الأمريكية أنها تتطلع استنادا إلى مشاركات ملهمة مع أشخاص يمثلون ذوي الاحتياجات الخاصة في ليبيا، إلى دعم أكثر الطرق فعالية لتسليط الضوء على الشجاعة والانضباط الذي يظهره الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كل يوم، كتذكير بأن الحياة الاقتصادية والاجتماعية الليبية ستستفيد بشكل كبير من الجهود لدمجهم بالكامل في المجتمع.

وأعرب السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، عن تحياته الحارة لجميع الليبيين ذوي الاحتياجات الخاصة وأضاف “سواء كنت على كرسي متحرك أو كفيف أو أصم أو تعاني من أشكال أخرى من الإعاقة المرئية أو غير المرئية، بما في ذلك العديد من الليبيين الذين أصبحوا من ذوي الاحتياجات الخاصة نتيجة النزاع، فأنت جزء من مجتمع عالمي يضم ملايين الأمريكيين”.