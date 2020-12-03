السودان… الدعم السريع يصدر بيانا بشأن تحركات "مريبة" على الحدود الليبية وخطاب منسوب لحميدتي

أصدرت قوات الدعم السريع السودانية، بيانا، اليوم الخميس 3 ديسمبر/كانون الأول، بعد رصدها تحركات وصفتها بـ”المريبة” على الحدود مع ليبيا.

وكشف المتحدث باسم قوات الدعم السريع، جمال جمعة، في تصريحات نقلتها صحيفة “سودان تريبيون” أنه تم رصد تحركات مريبة على الحدود مع ليبيا، وأسفرت عن ضبط 600 شخص كانوا في طريقهم إلى ليبيا للانضمام إلى الحركات المسلحة هناك.

وتابع بقوله “قوات الدعم السريع ضبطت سودانيين كُثر أثناء الهجرة إلى ليبيا، منهم 600 شخص كانوا في طريقهم للعمل مع الحركات المسلحة هناك”.

وأعلن القائد العسكري السوداني عن تطبيق “الدعم السريع” إجراءات قانونية ضد شخص قادم من ليبيا في أواخر العام 2019، ضُبط بحوزته تعهدات بتجنيد ألف شخص لصالح أحد أطراف الصراع داخل الدولة الليبية.

بدوره نفى جمعة مشاركة “الدعم السريع” في النزاع الداخلي الليبي، مشيرا إلى أنه لا توجد أي قوات سودانية نظامية تشارك في هذا الصراع على الإطلاق.

وحذر المتحدث باسم “الدعم السريع” من خطاب منسوب إلى قائده عبد الرحيم حمدان دقلو، يتطرق فيه إلى تصديقه على إرسال 1200 جندي من معسكر نيالا إلى قاعدة الجفرة لمساندة قوات متمركزة في بنغازي، مشيرا إلى أن ذلك الخطاب مزور بنسبة 100% ولا يمت للدعم السريع بصلة.