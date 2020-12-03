خارجية البرلمان تجتمع مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في ليبيا

أخبار ليبيا24

أجرى، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، اجتماعا عبر تقنية التواصل الالكتروني، مع مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا، جيراردو نون.

وبحث الطرفان، آخر المستجدات في ليبيا، حيث استعرض مدير البرنامج الإنمائي، أنشطة البرنامج في ليبيا والتي تغطي الاحتياجات الإنسانية والتنموية ودعم الانتخابات.

وقدم العقوري شكره، لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدا حرص اللجنة على تسهيل جميع الإجراءات أمامه في جميع مناطق ليبيا.

كما عبر العقوري، عن تطلع لجنة الخارجية لتعزيز العمل مع البرنامج الإنمائي في الجوانب التنموية كدعم المشاريع الإنتاجية ومشاريع الشباب والفئات الضعيفة، ومكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد، ورفع قدرات البرلمان الليبي.