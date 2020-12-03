الإفراج عن مخصصات التعويضات لمتضرري بني وليد

كشف عميد بلدية بني وليد المكلف الدكتور يونس العزوزي، أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور أصدر تعليماته بالإفراج عن قيمة التعويضات الخاصة بمتضرري بني وليد جراء حرب 2011، والتي كانت محتجزة في مصرف الجمهورية، مؤكدا تحويلها إلى مصرف التجاري الرئيسي ببنغازي بعد عقد عدة اجتماعات رفقة هيئة المرافق والإسكان ومصرف الجمهورية في طرابلس.

وأشار العزوزي، في تصريح نشرته البلدية، إلى أن القيمة الإجمالية التي أفرج عنها تقدر بنحو 14,668,817 للمجموعة الثانية من المتضررين، مثنيا على الدور الذي قام به النائب العام لإتمام عملية الإفراج والتي جاءت بعد عدة مساعٍ قام بها العميد لحفظ حقوق المتضررين بالمدينة.

وكان عميد بلدية بني وليد السابق “سالم علي”، قرر في عام 2019، تشكيل لجنة لصرف تعويضات الدفعة الثانية للمتضررة منازلهم ومحلات نشاطاتهم المهنية والحرفية خلال حرب العام 2011.

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