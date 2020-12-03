مصادر دبلوماسية : ليفي توسط لـ باشاغا لدى باريس للحصول على دعم فرنسا

كشفت مصادر دبلوماسية أن زيارة وزير الداخلية فتحي باشاغا الي فرنسا، جاءت بترتيب من الصهيوني برنارد ليفي، للحصول دعم باريس لـتولي رئاسة الحكومة الليبية الجديدة.

و أوضحت مصادر خاصة من الخارجية الفرنسية، أن ليفي قدم باشاغا لدائرة صنع القرار في باريس على انه رجل فرنسا في ليبيا، مشيرة إلى أن ليفي فشل في ترتيب لقاء يجمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و باشاغا.

و أوضحت المصادر أن باشاغا التقى بول سولير المستشار السابق للرئيس الفرنسي في الشؤون الليبية إضافة إلى وزراء الدفاع و الخارجية و الداخلية الفرنسيين ، موضحة أن باشاغا تعهد بأن يخدم مصالح فرنسا مقابل دعمه ليكون رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة.

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