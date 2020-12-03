داخلية الوفاق: تأمين النواب في مدينة غدامس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

03 December, 2020

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الأجهزة الأمنية التابعة لها تقوم بتأمين جلسات مجلس النواب المقررة في مدينة غدامس.

وعرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر مكتبها الإعلامي صورا تظهر تواجد عناصر أمنية أمام الفندق الذي يقيم فيه النواب بمدينة غدامس.

ووصل بعد ظهر اليوم الخمي س،أعضاء مجلس النواب على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من المغرب، إلى مطار مدينة غدامس، وذلك للمشاركة في جلسة تستضيفها المدينة

واستقبل النواب لدى وصولهم المطار رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمدينة، وعدد من الأعيان والمشايخ وضباط الشرطة والأجهزة الأمنية بمدينة غدامس الكبرى، ومن المرتقب مشاركة هؤلاء النواب في جلسة بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التشاورية بمدينة طنجة المغربية.